На Марсе обнаружили человеческое лицо – это близнец старика с Земли

На Марсе нашли человеческое лицо / Фото: Коллаж: Сегодня

Марсоход NASA Curiosity сделал фото скалы на Марсе, напоминающее человеческое лицо. А перед этим на Луне обнаружили тайную хижину.

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Находку обнаружил ученый Центра космических полетов NASA Скотт Гузевич. Он заметил, что скала в профиль напоминает человеческое лицо с тяжелым лбом, длинным носом, губами и подбородком.

Скала с человеческим лицом на Марсе. Фото: NASA

Ученый дал скале-миметолиту прозвище "Старый марсианин в горах" по аналогии с практически ее близнецом на нашей планете – утесом "Старик-гора".

Утес с человеческим лицом находился на горе Каннон в штате Нью-Гэмпшир, США. Он обрушился в 2003 году.

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"Старик-Гора" за несколько дней до обрушения в 2003 году. Фото: Wikipedia

Миметолитом называют камни и скалы, напоминающие живую форму в природе – зачастую это лицо человека или животного.

Учены сходятся во мнении, что это не рукотворный объект марсиан, а всего лишь результат игры света и тени, а также правильного ракурса сьемки. Так что первый контакт пока отменяется.

Curiosity исследует состав утеса, чтобы лучше узнать историю его происхождения, пишет cnet.com.

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