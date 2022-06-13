На чистом водороде: инновационную газовую турбину с нулевым выбросом "химии" ждут в Норвегии

Исследователи разрабатывают первую в мире газовую турбину, работающую на чистом водороде / Фото: interestingengineering

Газовые турбины можно найти повсюду, но по мере того, как мир переходит к нулевым выбросам, их функции необходимо адаптировать или оставить позади. Теперь исследователи из Университета Ставангера объявили, что они успешно разработали метод использования чистого водорода в качестве топлива в газовой турбине.

Реклама

Ранее мы писали также о том, что самая большая в истории NFT коллекция создана ИИ в помощь Украине. Пик инноваций пришелся на середину мая 2022 года, когда была достигнута важная веха: команда запустила турбину на 100-процентном водороде. Конечная цель состоит в том, чтобы производить электроэнергию с нулевым уровнем вредных выбросов CO2.

Мы установили мировой рекорд по сжиганию водорода в газовых микротурбинах. Никто раньше не мог производить их на таком уровне, – сказал руководитель исследования профессор Мохсен Асади.

Его команда доказала, что они могут использовать водород в существующей газовой инфраструктуре без существенного изменения первоначального состава конструкций. В прошлом месяце группа исследователей из Университета Стратклайда заявила, что солнечную энергию можно использовать для крупномасштабного производства водородной энергии.

Обильный ресурс возобновляемой энергии для решения проблемы устойчивой энергетики можно решить за счет Солнца, при этом энергия, достигающая поверхности Земли, в восемь тысяч раз превышает всю годовую глобальную потребность нашего общества в энергии, — говорится в пресс-релизе.

Если бы команда Университета Ставангера могла также использовать солнечную энергию для производства водорода для своих газовых турбин, то они действительно придумали бы устойчивый метод производства энергии, который действительноне наносит вреда нашей планете.

Реклама

Также мы писали, что готовится уникальная миссия ESA в пределах Солнечной системы.