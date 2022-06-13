На чистому водні: інноваційну газову турбіну з нульовим викидом "хімії" чекають у Норвегії

Дослідники розробляють першу у світі газову турбіну, що працює на чистому водні / Фото: interestingengineering

Газові турбіни можна знайти всюди, але в міру того, як світ переходить до нульових викидів, їх функції необхідно адаптувати або залишити позаду. Тепер дослідники з Університету Ставангера оголосили, що вони успішно розробили метод використання чистого водню, як паливо в газовій турбіні.

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Раніше ми писали також про те, що найбільша в історії NFT колекція створена ІІ на допомогу Україні. Пік інновацій припав на середину травня 2022 року, коли було досягнуто важливої віхи: команда запустила турбіну на 100% водні. Кінцева мета полягає у виробленні електроенергії з нульовим рівнем шкідливих викидів CO2.

Ми встановили світовий рекорд зі спалювання водню у газових мікротурбінах. Ніхто раніше не міг виготовляти їх на такому рівні, – сказав керівник дослідження професор Мохсен Асаді.

Його команда довела, що вони можуть використовувати водень у існуючій газовій інфраструктурі без істотної зміни початкового складу конструкцій. Минулого місяця група дослідників з Університету Стратклайду заявила, що сонячну енергію можна використовувати для великомасштабного виробництва водневої енергії.

Рясний ресурс відновлюваної енергії для вирішення проблеми сталої енергетики можна вирішити за рахунок Сонця, при цьому енергія, що досягає поверхні Землі, у вісім тисяч разів перевищує всю річну глобальну потребу нашого суспільства в енергії, — йдеться у прес-релізі.

Якби команда Університету Ставангера могла також використати сонячну енергію для виробництва водню для своїх газових турбін, то вони справді вигадали б стійкий метод виробництва енергії, який дійсно не завдає шкоди нашій планеті.

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