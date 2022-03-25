Могут посадить: российские работники Meta боятся возвращаться в Россию

Сотрудники Meta боятся оказаться в тюрьме / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
После признания российским судом компании Meta экстремистской организацией российские работники отказываются возвращаться на родину.
По мнению журналистки Фариды Рустамовой, по возвращению в России им может угрожать уголовная ответственность за сотрудничество с экстремистской организацией.
Сама же Meta успокаивает сотрудников, уточняя, что решение суда еще не вступило в силу, а юристы подготавливают апелляцию. К слову, источник добавляет, что часть работников решили уволиться, чтобы не рисковать.
Добавим, что в разных странах в Meta работает около 2000 тысячи россиян. В самой Росси нет офиса американской компании. Кстати, Google уже вывозит своих сотрудников из России и готовится к закрытию офиса.
Напомним, Facebook и Instagram попали в немилость Роскомнадзора после того, как администрация разрешила оставлять в комментариях призывы к смерти Путина, Лукашенко и российских солдат.