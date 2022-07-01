Миллиардер спасет "Мрию" – Ричард Брэнсон восстановит самый большой грузовой самолет

Космический предприниматель Ричард Брэнсон хочет восстановить "Мрию", уничтоженную рашистами / Фото: Коллаж: Сегодня, interestingengineering

Украинский аэропорт Антонов, место, где был уничтожен самый большой в мире грузовой самолет "Мрия", стал местом встречи украинских политиков и космического предпринимателя Ричарда Брэнсона. Основатель Virgin Group высказал свое намерение восстановить самолет Ан-225.

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Самолет был разработан для перевозки космического самолета "Буран" для Советского Союза, но когда советы распались, самолет купила украинская аэрокосмическая компания "Антонов", назвавшая самолет "Мрия".

Самолет, который доставлял экстренную помощь во время пандемии и должен был оставаться в эксплуатации до конца десятилетия, был поврежден и не подлежит ремонту. Это произошло, когда российские войска атаковали его базу в аэропорту Антонов в Гостомеле.

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Украинские политики во время визита Брэнсона обсуждали вопросы восстановления самолета, а также сотрудничество в аэрокосмической области.

Сообщается, что Брэнсон согласился помочь всем, чем сможет. Но пока Сам Брэнсон не делал никаких публичных комментариев о роли, которую он хотел бы сыграть в реконструкции грузового самолета.

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