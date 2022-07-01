Мільярдер врятує "Мрію" – Річард Бренсон відновить найбільший вантажний літак

Космічний підприємець Річард Бренсон хоче відновити "Мрію", знищену рашистами / Фото: Колаж: Сьогодні, interestingengineering

Український аеропорт Антонов, місце, де було знищено найбільший у світі вантажний літак "Мрія", став місцем зустрічі українських політиків та космічного підприємця Річарда Бренсона. Засновник Virgin Group висловив свій намір відновити літак Ан-225.

Також ми писали, що Норвегія передає Україні три MLRS M270: що вміє нову зброю. "Мрія" була найбільшим у світі вантажним літаком, побудованим українською аерокосмічною компанією "Антонов" Коли Ан-225 дебютував у 1988 році, цей літак був приблизно на 50 відсотків більше, ніж будь-який інший літак, який будь-коли бачив світ.

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Літак був розроблений для перевезення космічного літака "Буран" для Радянського Союзу, але коли поради розпалися, літак купила українська аерокосмічна компанія "Антонов", яка назвала літак "Мрія".

Літак, який доставляв екстрену допомогу під час пандемії і мав залишатися в експлуатації до кінця десятиліття, був пошкоджений та не підлягає ремонту. Це сталося, коли російські війська атакували його базу в аеропорту Антонов у Гостомелі.

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Українські політики під час візиту Бренсона обговорювали питання відновлення літака, а також співробітництво в аерокосмічній галузі.

Повідомляється, що Бренсон погодився допомогти всім, чим зможе. Але поки що Сам Бренсон не робив жодних публічних коментарів про роль, яку він хотів би зіграти у реконструкції вантажного літака.

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