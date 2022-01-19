Марсу нужны колонизаторы: Маск наехал на ООН из-за рождаемости

Илон Маск призвал подумать о вымирании населения / Фото: Getty Images, Pixabay

Миллиардер назвал прогнозы Организации Объединенных Наций о перенаселении "полной ерундой" и подчеркнул, что людей может не хватить ни для Земли, ни для колонизации Марса.

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В доказательство он привел статьи о падении рождаемости в США и о том, что к концу века население крупнейших стран мира сильно уменьшится.

Он предложил умножить прошлогоднюю рождаемость на ожидаемую продолжительность жизни.

"Мы должны гораздо больше беспокоиться о коллапсе населения", – подчеркнул миллиардер.

По данным, которые привел Маск в ссылках к основному твиту, рождаемость в США достигла очередного рекордно низкого уровня, упав на 4% в 2020 году, пишет NPR.

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Кроме того, BBC сообщает, что к концу века население 23 стран, включая Испанию и Японию, сократится вдвое. Страны также ждет резкое старение населения.

Маск считает, что людей для освоения Красной планеты будет недостаточно, фото Pixabay

В 2021 году в Японии родились около 800 тысяч детей, чья ожидаемая продолжительность жизни составляет 85 лет, то есть, будущее население составит всего 68 млн, отметил Маск.

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Эта цифра почти вдвое меньше нынешнего населения в 126 млн, подсчитал известный миллиардер. Это означает много городов-призраков, подчеркнул он.

Напомним, ранее Илон Маск предложил план, как спасти человечество от массового вымирания на Земле.