Ледники Гренландии разъедает изнутри: чем это обернется для планеты

Ледник тает быстрее, чем предполагали ученые / Фото: NASA
Если весь ледяной щит Гренландии растает, глобальный уровень моря поднимется примерно на 7,4 метра.
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Данные собранные миссией OMG, показывают, что ледники подвергаются большему риску, чем кто-либо знал и тают в 2-4 раза быстрее, чем считалось ранее, пишет Scitech Daily.
Ледник разъедает изнутри
В процессе исследования самолеты миссии налетали над Гренландией километраж, который позволил бы облететь земной шар более 13 раз.
Наблюдения из космоса не позволяли понять, насколько быстро тает лед: верхние слои тают относительное медленно, но глубже океан становится теплее и соленее.
Последнее исследование показало, что в глубине ледник разъедается более теплой водой, теряя лед в четыре-пять раз быстрее, чем на поверхности.
Оказалось, что примерно треть ледников Гренландии постепенно спускается в теплую воду – на них приходится половина потери льда материком.
Почему это не шутки
Поднятие уровня океана на 7,4 метра – это не просто факт, но и предвестник всемирной катастрофы.
Ученые даже составили карту, отмечающую (красным), какие зоны будут затоплены при поднятии уровня моря на 6 метров.
В данный момент каждый десятый человек на планете живет в регионе, расположенном на высоте менее 10 метров над уровнем моря.
Повышение уровня мирового океана даже на 1 метр может обернуться серьезными наводнениями и цунами, которые сметут с лица Земли островные государства и прибрежные города.
Например, Лондон находится на высоте 11 метров на уровнем моря, тогда как Санкт-Петербург – всего на уровне 1 метра. А значит, он уйдет под воду еще в самом начале.
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Под угрозой затопления – такие страны, как Бангладеш и Нидерланды. Поднятие уровня на 20 cм лишит крова 740 тысяч человек в Нигерии, а Тувалу просто уйдет под воду, пишет Wikipedia.
Что касается Украины, нам серьезные затопления в ближайшие 100 лет не грозят. Средняя высота равнинной части – 175 метров над уровнем моря, Киев находится на уровне 179 метров.
Ниже всего из областных центров расположился Херсон – 50 метров, выше – Ивано-Франковск (343 метра).
Впрочем, могут пострадать или даже исчезнуть теперешние пляжи Азовского моря. Самый низкий участок суши в Крыму находится на 0,41 метра ниже уровня моря.
Ранее мы писали:
- Биологи заявили, что на Земле началось шестое массовое вымирание, вызванное деятельностью человека.
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- Также сообщалось, что на севере Гренландии зафиксировали аномально высокую температуру воздуха.