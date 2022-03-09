Спустя 106 лет нашли самый известный затонувший корабль Антарктиды: как он выглядит сейчас

Исследователи наконец-то обнаружили обломки корабля "Эндьюранс", который в 1915 году доставил знаменитого исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона к краю континента

Обломки "Эндьюранса" нашли спустя 106 лет / Фото: Twitter

Он был найден всего в четырех милях к югу от последней позиции, зафиксированной в 1915 году капитаном корабля Фрэнком Уорсли.

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В начале февраля команда "Эндьюранс 22" отправилась на поиски на борту южноафриканского ледокола "Агулхас II". Используя набор автономных подводных аппаратов, команда искала необычные особенности на морском дне и в итоге наткнулись на обломки корабля.

Изображения обломков показывают, что они находится в замечательном состоянии, их облюбовали различные морские жители. Ледяная вода остановила процесс распада древесины, пишет cnet.com.

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Одна из причин, по которой корабль так долго не могли найти, заключается в том, что море Уэдделла покрыто толстым слоем льда – того же льда, который потопил "Эндьюранс". Даже современным ледоколам трудно попасть в этот район.

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Однако в этом году в Антарктике наблюдалось рекордно малое покрытие морского льда, поэтому исследователи решились на беспрецедентную миссию.

"Эндьюранс"застрял во льдах в феврале 1915 года и держался в течение нескольких недель, пока наконец не был поглощен льдом. В этот момент Шеклтон и его команда из 27 человек ютились во временных лагерях прямо на льду.

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