Кто бомбил Луну: ученые раскрыли, почему "лицо" земного спутника испещрено кратерами

Ученые раскрыли, почему "лицо" земного спутника, Луны испещрено кратерами / Фото: istockphoto.com, freepik.com

В новом исследовании ученые попытались проследить изменение пористости Луны и использовать эти изменения под поверхностью для оценки количества ударов, произошедших на ее поверхности.

Также мы писали, что рекордный запуск спутников Starlink прошел успешно. Около 4,4 миллиарда лет назад ранняя Солнечная система напоминала "игру в вышибалы" с космическими камнями, когда массивные астероиды и кометы, а позже более мелкие камни и галактические обломки обрушивались на Луну и другие "младенческие" земные тела.

Реклама

Этот период закончился около 3,8 миллиарда лет назад. На Луне это бурное время оставило после себя сильно покрытое кратерами "лицо" и потрескавшуюся, пористую кору. Чтобы проследить эволюцию пористости Луны, команда ученых обратилась к измерениям, проведенным Лабораторией восстановления гравитации и внутренних пространств НАСА, или GRAIL, миссией, разработанной Массачусетским технологическим институтом.

Астероиды и галактические обломки обрушивались на Луну миллиарды лет, создавая кратеры на ее поверхности / Фото: freepik.com

Реклама

Миссия запускала два космических корабля вокруг Луны для точного картирования поверхностной гравитации . Это устанавливает верхний предел частоты столкновений в Солнечной системе и теперь у астрономов также есть новое понимание того, как воздействия астероидов влияют на пористость земных тел.

Также мы писали, зачем британский миллионер просит помощи на Reddit.