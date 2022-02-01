Крупнейший запуск за пять лет: боевая ракета Северной Кореи пролетела над Японией (фото)

Северная Корея испытала баллистическую ракету, несмотря на запрет ООН

Транспортному средству удалось сделать несколько фотографий планеты Земля, пока оно было в воздухе.

Читайте также: Украина – в списке угроз: Часы Судного дня стали за 100 секунд до ядерной зимы

Реклама

После этого Северная Корея обнародовала снимки, сделанные из космоса камерой, установленной на боевой части ракеты, пишет Rodong Sinmun.

Страна-изгой проверила маневренность ракеты и точность системы вооружения. Пуск проводился с учетом безопасности соседних стран, заверила госгазета.

Реклама

Это подтвердило точность, защищенность и эффективность работы находящегося в производстве комплекса вооружения типа Hwasong 12, написали корейцы.

Ракета достигла максимальной высоты, пролетела около 30 минут над Японией и приземлилась в Тихом океане к востоку от островного государства на расстоянии 800 км от места пуска.

Воскресный пуск стал седьмым ракетным испытанием, проведенным Северной Кореей в январе.

Реклама

Например, 5 января страна запустила ракету с гиперзвуковым планером – высокоманевренным транспортным средством, которое трудно отслеживать и перехватывать.

Воскресный пуск, по-видимому, был крупнейшим подобным северокорейским испытанием с ноября 2017 года.

Тогда была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, которая достигла максимальной высоты около 4500 км.

Северная Корея проводит эти испытания вопреки санкциям, введенным Совбезом ООН, который стремится держать под контролем страну и ее диктатора Ким Чен Ына.

Ранее мы писали: