Найбільший запуск за п'ять років: бойова ракета Північної Кореї пролетіла над Японією (фото)

Північна Корея випробувала балістичну ракету, незважаючи на заборону ООН

Транспортному засобу вдалося зробити кілька фотографій планети Земля, поки він був у повітрі.

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Після цього Північна Корея оприлюднила знімки, зроблені з космосу камерою, встановленою на бойовій частині ракети, пише Rodong Sinmun.

Країна-ізгой перевірила маневреність ракети та точність системи озброєння. Пуск проводився з урахуванням безпеки сусідніх країн, запевнила держгазета.

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Це підтвердило точність, захищеність та ефективність роботи комплексу озброєння, що знаходиться у виробництві типу Hwasong 12 написали корейці.

Ракета досягла максимальної висоти, пролетіла близько 30 хвилин над Японією та приземлилася в Тихому океані на схід від острівної держави на відстані 800 км від місця пуску.

Недільний пуск став сьомим ракетним випробуванням, проведеним Північною Кореєю у січні.

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Наприклад, 5 січня країна запустила ракету з гіперзвуковим планером – високоманевреним транспортним засобом, який важко відстежувати та перехоплювати.

Недільний пуск, мабуть, був найбільшим подібним північнокорейським випробуванням з листопада 2017 року.

Тоді була запущена міжконтинентальна балістична ракета, що досягла максимальної висоти близько 4500 км.

Північна Корея проводить ці випробування всупереч санкціям, запровадженим Радбезом ООН, який прагне тримати під контролем країну та її диктатора Кім Чен Ина.

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