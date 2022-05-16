Космический ветер, рожденный вулканом – спутник NASA заснял самую мощную геомагнитную бурю на Земле

Спутник NASA заснял самую мощную геомагнитную бурю на Земле, вызванную вулканом / Фото: www.space.com, news.un.org

Влияние нашей планеты, Земли, на космическое пространство заставит ученых пересмотреть свои взгляды. "Виновник" этого – спутник GOES-17, который сделал снимки зонтичного облака геомагнитной бури, самой мощной за последние 2 года.

А породило новые волны космического ветра, достигшие высоты ионосферы планеты, мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай еще в январе 2022 года. А тем временем разведка NASA также подтвердила, что на Марсе нашли воду.

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Надо сказать, что буря достигла самого внешнего слоя атмосферы на Земле, чего ранее ученые никогда не наблюдали. К счастью зимой в спровоцированном извержением цунами погибло всего три человека, несмотря на ущерб, причиненный волнами в полинезийском Королевстве Тонга.

Чем же именно шокированы ученые? Тем, что ударные волны были настолько мощными, что вызывали ветры с ошеломляющей скоростью до 450 миль в час (720 км/ч), которые можно было измерить спутниками на высоте до 120 миль (190 км).

Это намного выше официальной границы космоса, так называемой линии Кармана на высоте 62 мили (100 км). Для сравнения, самые сильные ураганы на Земле могут развивать максимальную скорость ветра около 200 миль в час (320 км/ч).

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Я не думаю, что кто-то из нас ожидал увидеть что-то настолько большое, — сказал Брайан Хардинг, физик из Калифорнийского университета в Беркли и ведущий автор нового исследования, описывающего наблюдения. Мы ожидали, что реакция будет небольшой, как незначительная рябь, проникающая в ионосферу.

Хардинг работал с данными миссии НАСА под названием " Исследователь связи с ионосферой " (ICON), которая изучает, как космическая погода взаимодействует с ионосферой Земли. Раньше ученые в основном думали, что ионосфера достаточно изолирована от планеты и зависит только от активности Солнца.

Космическая буря, обнаруженная после извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, самая большая за эти 2 года / Фото: www.space.com

Но космическая буря, обнаруженная после извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, были, по сути, самой значительной, которую ICON измерил за более чем два года своего пребывания на орбите. Эти результаты представляют собой захватывающий взгляд на то, как события на Земле могут влиять на погоду в космосе и наоборот, заключили ученые.

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