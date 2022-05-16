Джеймс Бонд просто отдыхает – компания U-Boat Worx создала подводную лодку для вечеринки под водой на 120 персон

U-Boat Worx, компания по производству частных подлодок, разработала новую модель: субмарину площадью более 1600 кв. футов, которые можно использовать для вечеринок

Компания U-Boat Worx создала подводную лодку для вечеринки под водой на 120 персон / Фото: Коллаж: Сегодня, interestingengineering

U-Boat Worx, компания, производящая частные подводные лодки, разработала новую модель: сумбарину площадью более 1600 квадратных футов, которые можно использовать для вечеринок. Джеймс Бонд бы позавидовал, шутят создатели лодки.

Подводная лодка называется UWEP, аббревиатура от Under Water Entertainment Platform, и имеет размеры 115 футов в длину, 25 футов в ширину и 23 фута в высоту. Пока одни ищут вдохновение под водой, астронавтка NASA "оседлала" космическую станцию и хвастается крутыми фото

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Всего субмарина может вместить 120 пассажиров, что для подводной лодки довольно много / Фото: interestingengineering

Субмарину же, вернее ее более 1600 квадратных футов площади можно использовать для развлекательных целей. Всего подлодка может вместить 120 пассажиров, что для подводной лодки довольно много. Корабль питается от батареи мощностью 1,2 мегаватт-часа, которая находится под днищем корабля.

Эта батарея работает 18 часов без подзарядки и позволяет подводной лодке развивать максимальную скорость почти 3 мили в час под водой и достигать глубины около 650 футов. В случае чрезвычайной ситуации субмарина также может похвастаться системой резервного питания, которую можно активировать.

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В итоге критические системы остаются включенными в течение 96 часов, пока не прибудет спасательная служба Создатели подводного корабля также оснастили его чудовищными подводными прожекторами, дающими достаточно света, чтобы мельком увидеть подводную поверхность.

UWEP может развивать максимальную скорость почти 3 мили в час под водой и достигать глубины около 650 / Фото: interestingengineering

И последнее, но не менее важное: когда подводная лодка не погружена в воду, ее верхняя часть служит просторной палубой для отдыха. Люди могут выйти на нее, чтобы подышать свежим воздухом или насладиться прекрасным видом на море. Защитные перила окружают весь корабль, что делает его безопасным для отдыхающих.

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Пока UWEP слишком дорога для нас, простых людей, но может случиться так, что какая-нибудь туристическая компания купит ее и предложит туры на борту.

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