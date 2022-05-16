Космічний вітер, народжений вулканом – супутник NASA зняв найпотужнішу геомагнітну бурю на Землі

Супутник NASA зняв найпотужнішу геомагнітну бурю на Землі, спричинену вулканом

Вплив нашої планети, Землі, на космічний простір змусить вчених переглянути свої погляди. "Винуватець" цього – супутник GOES-17, який зробив знімки зонтичної хмари геомагнітної бурі, найпотужнішої за останні 2 роки.

А породило нові хвилі космічного вітру, що досягли висоти іоносфери планети, потужне виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай ще у січні 2022 року. А тим часом розвідка NASA також підтвердила, що на Марсі знайшли воду.

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Треба сказати, що буря досягла зовнішнього шару атмосфери на Землі, чого раніше вчені ніколи не спостерігали . На щастя взимку у спровокованому виверженням цунамі загинуло лише троє людей, незважаючи на збитки, заподіяні хвилями в полінезійському Королівстві Тонга.

Чим саме шоковані вчені? Тим, що ударні хвилі були настільки потужними, що викликали вітри з приголомшливою швидкістю до 450 миль на годину (720 км/год), які можна було виміряти супутниками на висоті до 120 миль (190 км).

Це набагато вище за офіційний кордон космосу, так званої лінії Кармана на висоті 62 милі (100 км). Для порівняння, найсильніші урагани на Землі можуть розвивати максимальну швидкість вітру близько 200 миль на годину (320 км/год).

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Я не думаю, що хтось із нас очікував побачити щось настільки велике, — сказав Брайан Хардінг, фізик із Каліфорнійського університету в Берклі та провідний автор нового дослідження, що описує спостереження. Ми очікували, що реакція буде невеликою, як незначна брижа, що проникає в іоносферу.

Хардінг працював із даними місії НАСА під назвою "Дослідник зв'язку з іоносферою" (ICON), яка вивчає, як космічна погода взаємодіє з іоносферою Землі. Раніше вчені здебільшого думали, що іоносфера досить ізольована від планети і залежить лише від активності Сонця.

Космічна буря, виявлена після виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, найбільша за ці 2 роки

Але космічна буря, виявлена після виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, були, по суті, найзначнішою, яку ICON виміряв за понад два роки свого перебування на орбіті. Ці результати є захоплюючим поглядом на те, як події на Землі можуть впливати на погоду в космосі і навпаки, уклали вчені.

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