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Колонизаторы Марса, готовьтесь: на красной планете нашли воду – подтвердила разведка NASA

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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13 мая, 15:00
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Недавнее открытие Марсианского разведывательного орбитального аппарата (MRO) NASA подтвердило, что вода на красной планете была еще сравнительно недавно
На Марсе нашли воду – подтвердила разведка NASA, это хорошие новости для будущих марсианских экспедиций
На Марсе нашли воду – подтвердила разведка NASA, это хорошие новости для будущих марсианских экспедиций

Вода слишком тяжелая, чтобы доставлять ее в больших количествах во время полета на ракете: поэтому астронавтам придется найти источник воды на Марсе. И, похоже, такие поиски вполне могут увенчаться успехом, поскольку MRO NASA собрал доказательства того, что на Марсе совсем недавно была вода.

Это открытие может стать ценным ресурсом для будущих марсианских экспедиций с экипажем, которым потребуются огромные объемы воды. Возможно, астронавтам пригодится помощь индийского вундеркинда, который соберет данные напрямую с космических спутников.

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Новости о том, что вода на Марсе была гораздо раньше, чем думали ученые – отличная. Поскольку вода необходима для миссий с экипажем и как источник питьевой воды для астронавтов, и в качестве ракетного топлива для запуска с поверхности планеты.

Возможно вода на Марсе появлялась из-за подъема грунтовых вод или таяния подповерхностного льда. Это было установлено с использованием данных коротковолнового инфракрасного спектра, полученных марсоходом Чжуронг на месте его посадки на марсианской равнине Утопия (Utopia Planitia).

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Zhurong — шестой марсоход, достигший марсианской равнины Утопия и исследовавший ее
Zhurong — шестой марсоход, достигший марсианской равнины Утопия и исследовавший ее / Фото: www.sciencetimes.com

Китайское национальное космическое управление (CNSA) продлило свою миссию сотрудничества с NASA в августе прошлого года, позволив марсоходу исследовать прибрежную зону Utopia Planitia. Это огромная равнина в самом большом признанном космическом "бассейне" Солнечной системы.

Zhurong — шестой марсоход, достигший Марса, ростом шесть футов и весом около 530 фунтов. Марсоход прошел около 1,24 км и исследовал различные поверхности за более чем 350 марсианских солей (дней).

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Марсоход прошел около 1,24 км и исследовал различные поверхности Марса
Марсоход прошел около 1,24 км и исследовал различные поверхности Марса / Фото: www.sciencetimes.com

Наличие воды на Марсе и простой доступ к ней были бы отличной новостью для людей, желающих посетить четвертую планету от Солнца, то есть Марс к 2030 году, как предсказывает президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

Также мы писали про календарь солнечных и лунных затмений 2022 года: когда, где и как смотреть, чтобы не испортить зрение.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Первое солнечное затмение-2022
Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

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9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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