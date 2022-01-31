Кошмар США сбылся: Китай показал захват одного спутника другим

Китай первым научился захватывать объекты в космосе

Американские военные уже жаловались, что Китай пытался захватить их спутник рукой робота, а теперь Пекин действительно научился это делать.

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В частности, Shijian-21 зацепил мертвый спутник навигационной системы BeiDou и переместил примерно на 160 километров, пишет Fox News.

Теперь мертвый аппарат не будет мешать активным спутникам. SJ-21 был разработан для испытания и проверки технологий уменьшения космического мусора, заверяют в Пекине.

Однако возможность перемещения спутников представляет ужасающие возможности для орбитального манипулирования ими, учитывая космическую гонку США, Китая и РФ.

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Маневр, совершенный спутником, является частью возможностей обслуживания, сборки и производства на орбите, к которым стремятся США и европейские страны.

США планируют запустить "сервисный" спутник в 2025 году, но демонстрация Китая может заставить Космическое командование активизировать разработку.

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