Массовые разрушения и смерть: у берегов Британии рискует взорваться корабль Судного дня

Кораблекрушение Судного дня все еще может обернуться мощнейшим взрывом / Фото: Wikipedia

Спустя 20 лет после журналистского расследования рисков "кораблекрушения Судного дня" Кабмин Британии объявил о планах подрезать торчащие из воды мачты, чтобы уменьшить их груз.

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Несмотря на то, что американский корабль SS Richard Montgomery сел на мель еще в августе 1944 года, он находится всего в двух километрах от суши и все еще может взорваться, пишет New Scientist.

Три мачты, возвышающиеся над волнами недалеко от прибрежного города Ширнесс в Великобритании, отмечают место, где почти 80 лет ржавело потопленное судно.

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Интересно, что большую часть груза вывезли с корабля еще в 1944 году. Но работы остановились после того, как Адмиралтейство Великобритании отказалось платить рабочим за разгрузку бомб.

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Следующие 80 лет обломки ржавели и разваливались, а взрывчатка была нестабильна. Если тяжелые сгнившие конструкции упадут в трюмы прямо на бомбы, это может вызвать взрыв.

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Центр исследований и разработок взрывчатки выяснил в 1972 году, что он выбьет почти все окна в городе и вызовет 300-метровый столб грязи, металла и боеприпасов, стреляющих на 3 км в воздух.

Это был бы одним из крупнейших в мире неядерных взрывов, вызвавшим массовые разрушения и смерть.

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Дополнительную тревогу вызывает близость гигантского терминала сжиженного природного газа на острове Грейн: супертанкеры, направляясь к терминалу, проходят всего в 200 метрах от корабля.

В Минтранспорта Британии заверили, впрочем, что обломки корабля "находятся в относительно стабильном состоянии".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Британии успешно испытали ракетный двигатель на пластиковых отходах.