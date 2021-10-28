Компания Facebook сменила название на Meta — и ее акции пошли вверх

Компания провела ребрендинг, изменив свое название/Коллаж: Сегодня

Американская компания Facebook объявила об изменении своего названия на Meta.

Об этом сообщает Facebook Connect.

Реклама

Изменение названия

Американская корпорация объявила о ребрендинге в рамках вступительной презентации на конференции Facebook Connect 2021, которая состоялась в четверг, 28 октября.

Meta продолжит работать с сервисами Instagram и Facebook, однако параллельно с ними развивать "метавселенной". Цель "метавселенной" заключается в объединении людей новыми способами в виртуальном мире, предоставив им возможность общаться в виде аватаров.

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания хочет ассоциироваться с "метавселенной", а не только с социальной сетью Facebook.

Реклама

"Сейчас наш бренд слишком тесно связан с одним продуктом. Но я надеюсь, что со временем нас начнут воспринимать как компанию-создателя "метавселенной", — сообщил Марк Цукерберг.

Рост акций

По информации ТАСС, акции компании Facebook после изменения названия на Meta, растут на 3% на фоне объявления о переименовании компании, свидетельствуют данные торгов.

Переименование Facebook — зачем?

Такой грандиозный ребрендинг связан со стремлением технологического гиганта быть известным не только в социальных сетях.

Реклама

В компании хотят показать, что Facebook является лишь одним из многих продуктов гиганта, куда входят также Instagram, WhatsApp, Oculus и другие. В июле Марк Цукерберг заявил, что Facebook — это виртуальная "метавселенная", внутри которой пользователи будут жить, работать и играть.

Читайте также