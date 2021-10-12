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За опечатку в Facebook могут засудить на 180 тысяч долларов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
12 октября, 00:55
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Агент по недвижимости из Австралии Энтони Задравич предстал перед судом после того, как забыл добавить апостроф к посту с критикой своего прежнего места работы
Мужчина попал под суд из-за ошибки в Facebook
Мужчина попал под суд из-за ошибки в Facebook / Фото: Pixabay, REUTERS

Мужчина опубликовал пост в Facebook, в котором обвинил своего бывшего начальника Стюарт Гана в том, что тот не платил своим "сотрудникам" пенсионные отчисления.

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"О Стюарт Ган!! Продает дома в Перл-Бич за несколько миллионов долларов, но не способен платить своим сотрудникам по выслуге лет. Позор тебе, Стюарт!!! 2 года и все еще ждем!!!", – написал Задравич.

Однако в своем сообщении Энтони сделал ошибку в слове "сотруднику", из-за чего в его сообщении речь шла о множественном числе. Спустя несколько часов он удалил свой пост, но уже было поздно, пишет The New York Times.

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В ответ Ган подал иск о клевете. Пытаясь закрыть дело, Задравич сказал, что забыл добавить апостроф, но судья разрешила продолжить дело.

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"Трудность для истца заключается в использовании слова "сотрудники" во множественном числе", – заявила судья окружного суда Джудит Гибсон в заявлении. – "Неуплата пенсионного пособия одному сотруднику может считаться прискорбным недоразумением, неуплата некоторым или всем сотрудникам выглядит умышленным преступлением".

Судья также заявила, что судебный процесс может обойтись Задравичу в сумму более 180 000 долларов – высокая цена за грамматическую ошибку.

Отмечается, что в Австралии действуют одни из самых строгих и сложных законов о клевете в мире. Даже местные журналисты жалуются, что законы ограничивают их способность освещать события.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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