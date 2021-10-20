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Facebook переименуют: зачем это нужно и как будет называться

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
20 октября, 14:02
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Facebook планирует изменить название своей компании на следующей неделе, чтобы сосредоточиться на построении метавселенной
Работники Facebook не могут попасть в здание компании
Работники Facebook не могут попасть в здание компании / Фото: REUTERS

О грядущем изменении имени генеральный директор Facebook Марк Цукерберг планирует рассказать на ежегодной конференции Connect 28 октября, но это может случиться и раньше. Также мы писали, что Цукербергу закрыли рот после глобального сбоя Facebook.

Такой грандиозный ребрендинг связан со стремлением технологического гиганта быть известным не только в социальных сетях.

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Facebook получит новое имя
Facebook получит новое имя / Фото: REUTERS

В компании хотят показать, что Facebook является лишь одним из многих продуктов гиганта, куда входят также Instagram, WhatsApp, Oculus и другие. В Facebook пока не комментируют слухи.

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В июле Марк Цукерберг заявил, что будущее Facebook – это виртуальная метавселенная, внутри которой пользователи будут жить, работать и играть.

Фото: REUTERS/Erin Scott/File Photo
Фото: REUTERS/Erin Scott/File Photo

Новое название компании Facebook пока тщательно скрывается. Источник предполагает, что соцсеть может получить название, связанное с Horizon, названием еще не выпущенной VR-версии Facebook-meets-Roblox, которую компания разрабатывала последние несколько лет.

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Название этого приложения было недавно изменено в Horizon Worlds вскоре после того, как Facebook продемонстрировал версию виртуального офиса Horizon Workrooms, пишет theverge.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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