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Дисплей iPhone 13 Pro Max побил 12 рекордов и получил звание лучшего среди смартфонов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
29 сентября, 21:00
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Компания DisplayMate присудила iPhone 13 Pro Max награду "Лучший дисплей для смартфонов". Устройство получило наивысшую оценку производительности дисплея A+ и установило или побило 12 рекордов производительности
iPhone 13 Pro Max может похвастаться лучшим экраном
iPhone 13 Pro Max может похвастаться лучшим экраном

Модели iPhone 13 Pro оснащены новым дисплеем Super Retina XDR с технологией ProMotion, которая является брендом Apple и предлагает переменную частоту обновления от 10 до 120 Гц.

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Эта технология позволяет дисплею обновляться от энергосберегающих 10 раз в секунду до сверхплавных 120 раз в секунду в зависимости от типа контента, отображаемого на экране.

Согласно подробному анализу DisplayMate, одним из рекордов, установленных iPhone 13 Pro Max, была самая высокая полноэкранная яркость для смартфонов с OLED-дисплеями.

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Apple заявляет, что максимальная яркость iPhone 13 Pro Max составляет 1000 нит для типичного контента и 1200 нит для HDR-контента. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max имеет максимальную яркость 800 нит для типичного контента и 1200 нит для HDR-контента.

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Среди других рекордов – высочайшая абсолютная точность цветопередача, самый высокий коэффициент контрастности, самая низкая отражательная способность экрана и многое другое, пишет macrumors.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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