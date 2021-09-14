IPhone 13, Apple Watch 7 и два iPod: как выглядят и сколько стоят новинки от Apple

Apple представила новую линейку продуктов / Фото: REUTERS

Презентацию Apple традиционно вел генеральный директор компании Тим Кук, но он только анонсировал продукты, подробности раскрывали его коллеги.

Кстати, трансляция презентации на Youtube стартовала с миллионом зрителей, а к моменту представления iPhone 13 их количество перевалило за два миллиона.

Что показали на презентации Apple

iPad

iPad получил процессор A13 и стал втрое быстрее. Также улучшена камера, что позволит быстрее настраиваться фокусу. А еще камера сможет следить за тем, кого она снимает!

Раньше это было только в iPad Pro! При этом новая функция будет работать в сторонних приложениях.

Стоимость новинки стартует от 329 долларов.

iPad Mini

Мини-версия претерпела самое грандиозное изменение в своей истории. Планшет получил четыре новые расцветки:

Размер экрана увеличился до 8.3", но размеры планшета не поменяются. Увеличения удалось достичь за счет уменьшения рамок. Также Mini получил Touch ID сверху, как у Pro-версии.

Apple увеличил на 40 процентов производительность, добавил порт C-type и поддержку 5G.

Кроме этого, были существенно обновлены камеры. Стоимость iPod Mini стартует от 499 долларов. Заказ возможен уже сегодня, но нужно подождать до следующей недели. В США, разумеется.

Apple Watch 7

Экран новинки стал на 20 процентов больше за счет уменьшения рамки, а на экране помещается на 50 процентов больше текста.

Часы получили cтандарт водонепроницаемости IPX6, благодаря чему в них можно погружаться на глубину до 50 метров.

Обновленная модель до 80% можно зарядиться за 45 минут, а в целом зарядка проходит на 33% быстрее, чем у предыдущих Apple Watch.

Реклама

Новинка получила пять новых цветов и новые ремешки: Nike и Hermes. При этом, старые ремешки будут подходить к новой модели! Стартовая цена за Apple Watch 7 серии составит 199 долларов.

IPhone 13

Как и обещали, линейка новых "айфонов" получила четыре модели: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Модели будут выходит в разных цветовых решениях:

iPhone 13 и iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Mini получил дисплей с диагональ 5,4 дюйма, у iPhone 13 и iPhone 13 Pro экран будет размером 6,1 дюйма, а iPhone 13 Pro и Max могут похвастаться экранами в 6,7 дюйма. Все они сделаны по технологии OLED. Еще у всех моделей уменьшена "челка".

Помимо этого, Версии Pro и Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Alway-on display.

В двух младших версиях будет по две камеры, в Pro и Pro Max на одну больше. Также Pro получила трехкратный оптический зум.

Главная новинка – система ProRes (обещают до конца года) – это формат, используемый профессиональными кинематографистами. Да-да, на "айфоне" теперь можно будет снять настоящий фильм голливудских масштабов.

Также обещают модифицированный портретный режим, который даст возможность записывать видео с теми же эффектами боке, освещения и фона, что и в текущей версии неподвижного изображения.

iPhone 13 во всех комплектациях оснащается шестиядерным однокристальным чипом Apple A15 Bionic. Он существенно не отличается от предыдущего, но разработчики обещают лучшую производительность и энергоэффективность.

Помимо этого, все версии iPhone 13 получили улучшенные батареи, по сравнению с предыдущими моделями. В среднем они будут работать на 1,5-2,5 часа больше, чем аналоги 12-й модели.

Стоимость iPhone 13 mini стартует от 699 долларов за версию со 128 ГБ памяти, iPhone 13 можно будет приобрести за 799 долларов с таким же хранилищем. А самая дорогая модель iPhone 13 Pro Max обойдется в 1799 долларов.