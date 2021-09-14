IPhone 13, Apple Watch 7 і два iPod: які на вигляд і скільки коштують новинки від Apple

Apple представила нову лінійку продуктів / Фото: REUTERS
Презентацію Apple традиційно вів генеральний директор компанії Тім Кук, але він тільки анонсував продукти, подробиці розкривали його колеги.
До речі, трансляція презентації на Youtube стартувала з мільйоном глядачів, а до моменту подання iPhone 13 їх кількість перевалила за два мільйони.
Що показали на презентації Apple
iPad
iPad отримав процесор A13 і став втричі швидше . Також покращена камера, що дозволить швидше налаштовуватися фокусу. А ще камера зможе стежити за тим, кого вона знімає!
Раніше це було тільки в iPad Pro! При цьому нова функція буде працювати в сторонніх додатках.
Вартість новинки стартує від 329 доларів.
iPad Mini
Міні-версія зазнала саме грандіозна зміна в своїй історії. Планшет отримав чотири нові забарвлення:
Розмір екрану збільшився до 8.3 ", але розміри планшета не зміняться. Збільшення вдалося досягти за рахунок зменшення рамок. Також Mini отримав Touch ID зверху, як у Pro-версії.
Apple збільшив на 40 відсотків продуктивність, додав порт C-type і підтримку 5G.
Крім цього, були істотно оновлені камери. Вартість iPod Mini стартує від 499 доларів. Замовлення можливий вже сьогодні, але потрібно почекати до наступного тижня. У США, зрозуміло.
Apple Watch 7
Екран новинки став на 20 відсотків більше за рахунок зменшення рамки, а на екрані поміщається на 50 відсотків більше тексту.
Годинники отримали cтандарт водонепроникності IPX6, завдяки чому в них можна занурюватися на глибину до 50 метрів.
Оновлена модель до 80% можна зарядитися за 45 хвилин, а в цілому зарядка проходить на 33% швидше, ніж у попередніх Apple Watch.
Новинка отримала п'ять нових кольорів і нові ремінці: Nike і Hermes. При цьому, старі ремінці будуть підходити до нової моделі! Стартова ціна за Apple Watch 7 серії складе 199 доларів.
IPhone 13
Як і обіцяли, лінійка нових "айфонів" отримала чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Моделі будуть виходить в різних колірних рішеннях:
iPhone 13 і iPhone 13 Mini
iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Mini отримав дисплей з діагональ 5,4 дюйма, у iPhone 13 і iPhone 13 Pro екран буде розміром 6,1 дюйма, а iPhone 13 Pro і Max можуть похвалитися екранами в 6,7 дюйма. Всі вони зроблені за технологією OLED. Ще у всіх моделей зменшений "чубчик".
Крім цього, Версії Pro і Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Alway-on display.
У двох молодших версіях буде по дві камери, в Pro і Pro Max на одну більше. Також Pro отримала триразовий оптичний зум.
Головна новинка – система ProRes (обіцяють до кінця року) – це формат, який використовується професійними кінематографістами. Так-так, на "айфоні" тепер можна буде зняти справжній фільм голлівудських масштабів.
Також обіцяють модифікований портретний режим, який дасть можливість записувати відео з тими ж ефектами боке, освітлення і фону, що і в поточній версії нерухомого зображення.
iPhone 13 у всіх комплектаціях оснащується шестиядерним однокристальним чіпом Apple A15 Bionic. Він істотно не відрізняється від попереднього, але розробники обіцяють кращу продуктивність і енергоефективність.
Крім цього, всі версії iPhone 13 отримали поліпшені батареї, в порівнянні з попередніми моделями. В середньому вони працюватимуть на 1,5-2,5 години більше, ніж аналоги 12-ї моделі.
Вартість iPhone 13 mini стартує від 699 доларів за версію з 128 ГБ пам'яті, iPhone 13 можна буде придбати за 799 доларів з таким же сховищем. А найдорожча модель iPhone 13 Pro Max обійдеться в 1799 доларів.
|Ціни, $
|128 ГБ
|256 ГБ
|512 ГБ
|1 ТБ
|iPhone 13 mini
|699
|799
|999
|-
|iPhone 13
|799
|899
|1099
|-
|iPhone 13 Pro
|999
|1099
|1299
|1699
|iPhone 13 Pro Max
|1099
|тисячі сто дев'яносто-дев'ять
|1 399
|тисяча сімсот дев'яносто-дев'ять