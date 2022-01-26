iPhone 15 Pro получит перископную камеру и сумасшедший зум

iPhone 15 получит суперкамеру

Например, аналитик Джефф Пу утверждает, что модели iPhone 15 Pro будут оснащены объективом перископа с пятикратным оптическим зумом.

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Линзы перископа основаны на призме, которая отражает свет на несколько внутренних линз под углом 90 градусов к датчику камеры, пишет 9to5Mac.

Это позволяет увеличить длину объектива и обеспечивает гораздо лучший оптический зум. Samsung и Huawei уже предлагают такую ​​технологию в своих смартфонах.

Она обеспечивает оптическое увеличение до 10x и комбинированное увеличение до 100x.

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Фото 4RMDchannel

По словам аналитика, Apple ведет переговоры с Lante Optics, которая, как ожидается, станет основным поставщиком линз для перископов.

Компания уже получила образцы компонентов и окончательное решение должно быть принято к маю 2022.

Если компоненты будут одобрены, Apple включит объектив перископа в высококлассные модели линейки iPhone 2023 года – iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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