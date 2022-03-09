Интернет не для всех: как в Украине работает Starlink Илона Маска

Starlink уже в Украине, но пользоваться им могут не все / Фото: Коллаж: Сегодня

Первую партию оборудования для Starlink от Илона Маска доставили в Украину еще в конце февраля, а несколько дней назад Виталий Кличко похвастался своей партией в Киеве.

"Устройства глобальной спутниковой системы Starlink уже в Киеве. Два предоставило Минцифры и Государственная служба спецсвязи и защиты информации. О 10-ти мы с Владимиром договорились с международными партнерами и друзьями. Работа Starlink будет помогать в обеспечении работы критической инфраструктуры города и обороны столицы", – написал тогда мэр столицы в Facebook.

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А как же обычные гражданские? Несмотря на слухи, что Starlink уже работает по всей Украине, получить доступ к нему пока невозможно. Не зря же Кличко и другие представители власти акцентируют на том, что система пока работает только на стратегических объектах.

Почему украинцы не могут пользоваться интернетом Starlink

Для работы системы необходимо специальное оборудование. Да, оно уже прибыло в нашу страну, но его ведь нужно разместить по всей территории, а это сейчас сделать проблематично.

Возможно, через некоторое время оборудование Starlink получат провайдеры интернета в горячих регионах нашей страны, где ухудшилась ситуация с доступом к Сети из-за военных действий.

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Как тогда удалось подключиться программисту в Киеве

В Украине есть успешный пример подключения к интернету Илона Маска обычным гражданским. Это удалось сделать столичному программисту Олегу Куткову. Спустя несколько часов после подключения системы для Украины он показал свою скорость.

Дело в том, что мужчина уже имел оборудования для Starlink, он купил его на eBay намного раньше для собственных экспериментов. Поэтому ему оставалось только подключиться к спутникам.

Как работает Starlink в Украине / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

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Как работает Starlink

Наземная станция – тарелка, устанавливается на открытом воздухе, желательно, на крыше или в другом месте, чтобы посторонние предметы не мешали сигналу. Были случаи, когда даже листья деревьев прерывали сигнал.

Далее тарелка с помощью кабеля, который входит в комплект, подключается к Wi-Fi роутеру. Затем вам нужно установить приложение на смартфон и завершить установку системы. Все это занимает около 20 минут.

Starlink уже в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Где взять оборудование Starlink

Приобрести оборудование можно на официальном сайте Starlink. Стоимость техники составляет 500 долларов, а ежемесячная абонентская плата – 99 долларов. При этом ждать свой комплект можно было и несколько месяцев. И это в мирное время, а в Украине до конца февраля система и вовсе не поддерживалась.

Почему Starlink может быть опасен

Сам Илон Маск предупредил, что в использовании его интернета нужно быть осторожным, ведь техника Starlink может стать целью оккупантов.

Маск не имел ввиду, что россияне захотят смародерить тарелку, хотя от них можно ждать чего угодно. Дело в том, что передачи между наземными приемниками и спутниками могут стать маяками для воздушных ударов. Аналитики отмечали, что Starlink еще не тестировался в боевых условиях.