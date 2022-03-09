Інтернет не для всіх: як в Україні працює Starlink Ілона Маска

Starlink вже в Україні але користуватися ним можуть не всі / Фото: Колаж: Сьогодні

Першу партію обладнання для Starlink від Ілона Маска доставили в Україну ще наприкінці лютого, а кілька днів тому Віталій Кличко похвалився своєю партією у Києві.

"Пристрої глобальної супутникової системи Starlink уже в Києві. Дві надало Мінцифри та Державна служба спецзв’язку та захисту інформації. Про 10 ми з Володимиром домовилися з міжнародними партнерами та друзями. Працюватиме Starlink для допомоги в забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці", – написав тоді мер столиці в Facebook.

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А як же звичайні громадяни? Попри чутки, що Starlink вже працює по всій Україні, отримати доступ до нього наразі неможливо. Не дарма ж Кличко та інші представники влади акцентують на тому, що система поки що працює лише на стратегічних об'єктах.

Чому українці не можуть користуватися інтернетом Starlink

Для роботи системи потрібне спеціальне обладнання. Так, воно вже прибуло в нашу країну, але його треба розмістити по всій території, а це зараз зробити проблематично.

Можливо, через деякий час обладнання Starlink отримають провайдери інтернету в гарячих регіонах нашої країни, де погіршилася ситуація з доступом до Мережі через воєнні дії.

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Як тоді вдалося підключитися програмісту у Києві

В Україні є успішний приклад підключення до інтернету Ілона Маска звичайним цивільним. Це вдалося зробити столичному програмісту Олегу Куткову. За кілька годин після підключення системи для України він показав свою швидкість.

Річ у тому, що чоловік уже мав обладнання для Starlink, він купив його на eBay значно раніше для власних експериментів. Тому йому залишалося лише підключитися до супутників.

Як робить Starlink в Україні / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

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Як працює Starlink

Наземна станція – тарілка, що встановлюється на відкритому повітрі, бажано, на даху або в іншому місці, щоб сторонні предмети не заважали сигналу. Були випадки, коли навіть листя дерев переривало сигнал.

Далі тарілка за допомогою кабелю, що входить до комплекту, підключається до Wi-Fi роутера. Потім вам потрібно встановити програму на смартфон і завершити встановлення системи. Все це триває близько 20 хвилин.

Starlink вже в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Де взяти обладнання Starlink

Придбати обладнання можна на офіційному сайті Starlink. Вартість техніки складає 500 доларів, а щомісячна абонентська плата – 99 доларів. При цьому чекати на свій комплект можна було й кілька місяців. І це у мирний час, а в Україні до кінця лютого система взагалі не підтримувалася.

Чому Starlink може бути небезпечним

Сам Ілон Маск попередив, що у використанні його інтернету потрібно бути обережним, адже техніка Starlink може стати ціллю окупантів.

Маск не мав на увазі, що росіяни захочуть змародерити тарілку, хоча від них можна чекати будь-чого. Річ у тому, що передачі між наземними приймачами та супутниками можуть стати маяками для повітряних ударів. Аналітики зазначали, що Starlink ще не тестувався у бойових умовах.