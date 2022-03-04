Илон Маск предупредил: интернет Starlink может стать целью оккупантов

Американский миллиардер Илон Маск предоставил Украине доступ к своей системе спутникового интернета Starlink, но предупреждает – использовать нужно осторожно

Теперь Starlink и в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Starlink уже работает в Украине – систему проверил столичный программист.

Накануне SpaceX обновил ПО Starlink, чтобы адаптировать работу системы в Украине.

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Но вместе с тем Илон Маск в Twitter предупредил, что Россия может попытаться атаковать оборудование Starlink.

"Важное предупреждение: Starlink – единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью. Пожалуйста, используйте с осторожностью", – написал Маск.

Ранее появилось предположение, что Передачи между наземными приемниками и спутниками могут стать маяками для воздушных ударов. Аналитики отмечали, что Starlink еще не тестировался в боевых условиях.