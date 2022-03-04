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Илон Маск предупредил: интернет Starlink может стать целью оккупантов

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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4 марта, 11:56
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Американский миллиардер Илон Маск предоставил Украине доступ к своей системе спутникового интернета Starlink, но предупреждает – использовать нужно осторожно
Теперь Starlink и в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"
Теперь Starlink и в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Starlink уже работает в Украине – систему проверил столичный программист.

Накануне SpaceX обновил ПО Starlink, чтобы адаптировать работу системы в Украине.

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Но вместе с тем Илон Маск в Twitter предупредил, что Россия может попытаться атаковать оборудование Starlink.

"Важное предупреждение: Starlink – единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью. Пожалуйста, используйте с осторожностью", – написал Маск.

Ранее появилось предположение, что Передачи между наземными приемниками и спутниками могут стать маяками для воздушных ударов. Аналитики отмечали, что Starlink еще не тестировался в боевых условиях.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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