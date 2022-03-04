Илон Маск предупредил: интернет Starlink может стать целью оккупантов

Starlink уже работает в Украине – систему проверил столичный программист.
Накануне SpaceX обновил ПО Starlink, чтобы адаптировать работу системы в Украине.
Но вместе с тем Илон Маск в Twitter предупредил, что Россия может попытаться атаковать оборудование Starlink.
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"Важное предупреждение: Starlink – единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью. Пожалуйста, используйте с осторожностью", – написал Маск.
Ранее появилось предположение, что Передачи между наземными приемниками и спутниками могут стать маяками для воздушных ударов. Аналитики отмечали, что Starlink еще не тестировался в боевых условиях.