Инсайдер раскрыл дату выхода складного iPhone

Apple ведет разработку революционного iPhone 15 / Фото: REUTERS

Ранее ожидалось, что эти технологии появятся уже в 2022 году и будут доступны в 14-й модели айфона. Куо объясняет годовой промах с Touch ID под дисплеем и складного iPhone более низким прогрессом в разработке, чем ожидалось.

Также аналитик сообщил о новом и более доступном 6,7-дюймовый iPhone. Сейчас такую диагональ имеет только топовая версия Pro Max. Характеристики новинки, цены и отличия IPhone 13 от IPhone 12

Первые сведения о концепции складного iPhone Куо опубликовал в мае 2021 года. В то время он сообщал, что первый складной iPhone будет иметь 8-дюймовый дисплей QHD+, пишет appleinsider.com.

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Предполагалось, что дисплей будет иметь разрешение 3200x1800 пикселей. Если отчет точен, это панель с более высоким разрешением, чем 7,3-дюймовый экран QXGA+ Samsung Fold с соотношением сторон 16:9.

Первоначально Куо сказал, что Apple произведет от 15 до 20 миллионов складных iPhone в 2023 году. Однако в последнем отчете Куо считает, что он будет готов осенью 2024 года.