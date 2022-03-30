Илон Маск помогает России нацеливаться на Украину: неожиданное обвинение

Оборудование Starlink может привлечь внимание оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня
Маск предоставил нашей стране оборудование для спутникового интернета Starlink, которое используют даже украинские военные, чтобы уничтожать российские танки.
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Но как раз в этом видят угрозу ученые. Дело в том, что сами по себе спутниковые тарелки Starlink могут стать целью оккупанта и даже помочь наводиться на цели, сообщает express.co.uk.
При этом, как-то скрыть тарелку от посторонних глаз невозможно, ведь при этом будут создаваться помехи сигналу.
"Он знает, что тарелка Starlink не может быть визуально замаскирована из-за ее природы, но каким-то образом написал в Twitter, что это то, что должны делать люди в Украине", – критикует Маска преподаватель компьютерных наук в Калифорнийском университете в Беркли Николас Уивер.
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Джон Скотт-Рейлтон из проекта Citizen Lab Университета Торонто также объяснил, почему спутники Маска могут быть уязвимы.
"Если бы у России был бы в воздухе подходящий самолет радиоэлектронной борьбы, они могли бы легко обнаружить и идентифицировать передатчик. Самолет может буквально указать, где на земле находится тарелка Starlink", – считает ученый.
Даже сам Маск некоторое время назад заявил, что его оборудование нужно использовать осторожно, ведь система еще не использовалась в военных условиях. Есть вероятность, что передачи между наземными приемниками и спутниками могут стать маяками для воздушных ударов.
"Важное предупреждение: Starlink – единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью. Пожалуйста, используйте с осторожностью", – написал ранее Маск.