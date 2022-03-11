Готовят штурм на Киев: новые спутниковые снимки российской армии

Новые спутниковые снимки передвижения российской армии / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Некоторое время назад они уже опубликовали фото бесконечной колонны недалеко от Киева. На обновленных снимках видно, что колонна распалась и разбрелась по лесам к северо-западу от Киева.

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Изображения также показывают, что часть конвоя, находящиеся дальше на север, передислоцировались возле города Лубянка с буксируемыми артиллерийскими гаубицами.

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Продвижение колонны застопорилось из-за нехватки продовольствия и топлива, но некоторые аналитики считают, что Россия постепенно преодолевает проблемы с логистикой, пишет aljazeera.com.

В среду Институт изучения войны заявил, что российские силы продолжают концентрироваться на восточной, северо-западной и западной окраинах Киева для штурма украинской столицы в ближайшие 24-96 часов.

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