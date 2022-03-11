Готують штурм Києва: нові супутникові знімки російської армії

Нові супутникові знімки пересування російської армії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Якийсь час тому спеціалісти вже опублікували фото нескінченної колони неподалік Києва. На оновлених знімках видно, що колона розпалася і розбрелася лісами з північного заходу від Києва.

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Зображення також показують, що частина конвою далі на північ передислокувалася біля села Луб'янка з артилерійськими гаубицями, які буксирують.

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Просування колони застопорилося через брак продовольства та палива, але деякі аналітики вважають, що Росія поступово долає проблеми з логістикою, пише aljazeera.com.

У середу Інститут вивчення війни заявив, що російські сили продовжують концентруватися на східній, північно-західній та західній околицях Києва для штурму української столиці у найближчі 24-96 годин.

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