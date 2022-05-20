Горячее Солнца в 60 раз: зрелищный взрыв Белого карлика впервые заснял телескоп eROSITA

Зрелищный взрыв Белого карлика впервые заснял телескоп eROSITA / Фото: www.space.com, astronomyaustralia

Группа ученых из европейских университетов сканировала небо с помощью немецкого рентгеновского телескопа eROSITA. Этот инструмент специализируется на мягком рентгеновском излучении и вращается вокруг гравитационно стабильной точки в космосе на расстоянии около 930 000 миль (1,5 миллиона километров) от Земли!

Исследователям удалось зафиксировать необычайно яркий взрыв, который они идентифицировали как взрыв Белого карлика, называемый новой звездой. Напомним, что ранее опубликовали потрясающие снимки полной кровавой Луны.

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Взрыв "карлика" достиг температуры около 327 000 градусов по Кельвину, что примерно в 60 раз горячее Солнца / Фото: www.space.com

Используя модельные расчеты, которые мы первоначально провели при поддержке разработки рентгеновского прибора, мы смогли более подробно проанализировать переэкспонированное изображение во время сложного процесса, чтобы получить представление о том, что происходит за кулисами взрыва белого карлика — говорится в заявлении астрофизика FAU Йорна Вильмса и соавтора исследования.

Команда определила, что белый карлик относительно большой, с массой, подобной солнечной. Взрыв достиг температуры около 327 000 градусов по Кельвину, что примерно в 60 раз горячее Солнца.

Новое исследование основано на наблюдениях 2020 года, но сейчас научная работа eROSITA приостановлена. Телескоп начал работу в 2019 году и вместе с российским прибором установлен на российском космическом корабле. Германия отключила телескоп в ответ на вторжение России в Украину.

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