Гаряче Сонце у 60 разів: видовищний вибух Білого карлика вперше зняв телескоп eROSITA

Видовищний вибух Білого карлика вперше зняв телескоп eROSITA

Група вчених із європейських університетів сканувала небо за допомогою німецького рентгенівського телескопа eROSITA. Цей інструмент спеціалізується на м'якому рентгенівському випромінюванні і обертається навколо гравітаційно-стабільної точки в космосі на відстані близько 930 000 миль. (1,5 мільйона кілометрів) від Землі!

Дослідникам вдалося зафіксувати надзвичайно яскравий вибух, який ідентифікували як вибух Білого карлика, званий нової зіркою. Нагадаємо, що раніше опублікували чудові знімки повного кривавого Місяця.

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Вибух "карлика" досяг температури близько 327 000 градусів за Кельвіном, що приблизно в 60 разів гаряче за Сонце

Використовуючи модельні розрахунки, які ми спочатку провели за підтримки розробки рентгенівського приладу, ми змогли докладніше проаналізувати переекспоноване зображення під час складного процесу, щоб отримати уявлення про те, що відбувається за лаштунками вибуху білого карлика — йдеться у заяві астрофізика FAU Йорна Вільмса та співавтора дослідження .

Команда визначила, що білий карлик відносно великий, з масою, подібною до сонячної. Вибух досяг температури близько 327 000 градусів за Кельвіном, що приблизно у 60 разів гаряче Сонця.

Нове дослідження засноване на спостереженнях 2020 року, але зараз наукову роботу eROSITA призупинено. Телескоп розпочав роботу у 2019 році і разом із російським приладом встановлений на російському космічному кораблі. Німеччина відключила телескоп у відповідь на вторгнення Росії до України .

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