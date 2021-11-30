Google посвятил новый дудл автору термина "нечеткая логика"

Известный математик работал в США, но похоронен на родине в Баку
Новый дудл от Google посвящен автору термина "нечеткая логика" – профессору Калифорнийского университета Лотфи Заде (4 февраля 1921 – 6 сентября 2017).
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Нечеткая логика людей
Американский математик и логик азербайджанского происхождения был одним из основателей теории нечетких множеств.
Сам термин "нечеткая логика" появился как попытка связать математику с интуитивным способом коммуникации, которым люди руководствуются в жизни.
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Заде опубликовал написал четыре теории;
- о нечетких множествах;
- о нечеткой логике;
- мягких вычислений;
- вербальных вычислений и представлений.
В Google Scholar зарегистрировано почти 90 тыс. тыс. ссылок на его работы.
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Баку – США – Баку
Ученый родился недалеко от Баку, тем же он еще в школе встретил будущую жену – Фане Коренман, чья семья покинула Одессу во время еврейских погромов.
Много лет спустя Фэй Заде стала автором наиболее полной биографии своего мужа — "Моя жизнь и путешествия с отцом нечеткой логики".
В июле 1944 года супруги переехали в США, где с 1959 года ученый работал в Калифорнийском университете.
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По его собственной просьбе Заде был похоронен на родине в Азербайджане по мусульманским обычаям.
Напомним, 14 ноября Google посвятил дудл Фанни Мендельсон.
В октябре компания поздравила таким же образом со 150-летнего годовщиной известного украинца Ивана Поддубного.