Google посвятил новый дудл автору термина "нечеткая логика"

Известный математик работал в США, но похоронен на родине в Баку

Новый дудл от Google посвящен автору термина "нечеткая логика" – профессору Калифорнийского университета Лотфи Заде (4 февраля 1921 – 6 сентября 2017).

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Нечеткая логика людей

Американский математик и логик азербайджанского происхождения был одним из основателей теории нечетких множеств.

Сам термин "нечеткая логика" появился как попытка связать математику с интуитивным способом коммуникации, которым люди руководствуются в жизни.

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Заде опубликовал написал четыре теории;

о нечетких множествах;

о нечеткой логике;

мягких вычислений;

вербальных вычислений и представлений.

В Google Scholar зарегистрировано почти 90 тыс. тыс. ссылок на его работы.

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Баку – США – Баку

Ученый родился недалеко от Баку, тем же он еще в школе встретил будущую жену – Фане Коренман, чья семья покинула Одессу во время еврейских погромов.

Много лет спустя Фэй Заде стала автором наиболее полной биографии своего мужа — "Моя жизнь и путешествия с отцом нечеткой логики".

В июле 1944 года супруги переехали в США, где с 1959 года ученый работал в Калифорнийском университете.

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По его собственной просьбе Заде был похоронен на родине в Азербайджане по мусульманским обычаям.

Напомним, 14 ноября Google посвятил дудл Фанни Мендельсон.

В октябре компания поздравила таким же образом со 150-летнего годовщиной известного украинца Ивана Поддубного.