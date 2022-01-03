Google Pixel 7 может получить камеру под дисплеем: появились фото

Новый смартфон от Google получит камеру под дисплеем / Фото: LetsGoDigital
Техногигант заявил о необходимости увеличении площади экрана без увеличения размера телефона.
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В этот раз Google хочет использовать излучающий дисплей с небольшой не излучающей частью на высоте камеры, пишет letsgodigital.
Одна или несколько фронтальных камер будут размещены под OLED-экраном, датчиком освещенности и, возможно, датчиком или вспышкой.
Там, где будет расположена передняя камера, экран может пропускать свет для фотографий более высокого качества.
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Датчик отпечатков смартфона пальцев расположен под экраном, как и в остальных моделях.
Важно, что последние модели Pixel не имеют технологии распознавания лиц, и Google пока не планирует к ней возвращаться.
Напомним, ранее мы писали о том, какие модели стали самыми продаваемыми смартфонами 2021 года.
Кроме того, оказалось, что за последний год скорость 5G значительно упала из-за радиопомех.