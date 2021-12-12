Google Assistant начал напевать песню о вакцинах и масках

Ассистент от Google научился петь

Приложение Google Assistant исполнит песню о вакцинах и масках, если его попросить что-нибудь спеть.

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Этот голосовой помощник отличается от своих аналогов разнообразием ответов и чувством юмора, рассказывает канал Rebel News.

Приложение доступно на мобильных устройствах ОС Android, его можно запустить удержанием центральной клавиши.

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До появления помощника управлять функциями Google также можно было голосом, но помощник может поддерживать диалог.

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Среди необычных функций также работа с фото. Например, он может показать вам фотографии вашего кота или собаки или попросить не разговаривать с ним грубыми словами.

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Напомним, ранее мы писали о самых популярных смартфонах в Украине – как выяснилось, Android обогнал iOS.