Гигантская черная дыра Млечного Пути "питается" водородом – получено первое фото из самого сердца галактики

Первое фото из самого сердца галактики Млечного Пути показало черную дыру, что "питается" водородом / Фото: istockphoto.com, www.space.com

В сердце Млечного Пути есть черная дыра, которая питается струйкой газообразного водорода: изображение, полученное в свете субмиллиметровых радиоволн удалось получить благодаря телескопу Event Horizon (EHT).

До сих пор у нас не было прямой картины, доказывающей, что этот гигант в центре нашей галактики является черной дырой, — сказал Ферьял Озель, астрофизик из Университета Аризоны, во время пресс-конференции Национального научного фонда вчера, 12 мая,

На полученном новом фото видно яркое кольцо, окружающее тьму, и явный признак тени черной дыры. Ранее астрономам никак не удавалось получить фото этого гиганта, потому что насыщенная водой атмосфера Земли может поглощать субмиллиметровые радиоволны.

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С помощью этих радиоволн работает телескоп EHT. Напомним, что ранее астрономы NASA смогли воссоздать "голос", испускаемый черной дырой в созвездии Персея. Ученые говорят, что газ и пыль на расстоянии 27 000 световых лет между нами и Стрельцом А могут рассеивать субмиллиметровые волны и размывать изображение черной дыры.

Изображение черной дыры Спутник А удалось получить благодаря телескопу Event Horizon (EHT) / Фото: www.space.com

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Получить же новое изображение Стрельца A и черной дыры в M87 перед ним стало возможным благодаря волшебному методу – интерферометрии. Этот метод позволяет астрономам объединять данные с радиотелескопов по всему миру, как если бы они были одним большим телескопом.

Такие функции фактически сделали EHT самым большим телескопом на Земле. Теперь изображение Стрельца А сможет служить шаблоном для других покоящихся черных дыр во Вселенной, радуются астрономы.

Также ранее мы писали, как проходила последняя миссия NASA по обслуживанию Хаббла – что произошло в космосе 11 мая.

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