Как это было: последняя миссия NASA по обслуживанию Хаббла – что произошло в космосе 11 мая

В этот день, только 13 лет назад, космический шаттл Атлантис запустил пятую и последнюю миссию по обслуживанию космического телескопа Хаббл. Зрелище было грандиозным

Последняя миссия по обслуживанию Хаббла произошла в космосе 11 мая 2009 года / Фото: space.com, Коллаж: Сегодня

Миссия STS-125 от NASA, которая состоялась 11 мая 2009 года, вошла в историю космоса как завершающая: в это день астронавты установили на телескоп Хаббл два новых прибора. Зрелище было еще то: под жарким, залитым облаками небом Флориды космический шаттл "Атлантис" с ревом взлетел со стартовой площадки в центре Кеннеди NASA.

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Так, мега-телескоп укомплектовали спектрографом Cosmic Origins, что позволило NASA-Хабблу наблюдать слабые объекты в космосе в ультрафиолетовом свете. Напомним также, что космический спутник GOES East сфотографировал сообщение от матери-Земли.

Возвращаясь к насовскому Хабблу – спектрограф помогает исследователям изучать формирование галактик и других крупномасштабных структур во Вселенной. Второй инструмент, который установили – широкоугольную камеру 3, которая "подвинула" старую широкоугольную и планетарную камеру 2.

Пятую и последнюю миссию по обслуживанию космического телескопа Хаббл выполнил космический шаттл Атлантис / Фото: www.space.com

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Эта "старушка" находилась в теле телескопа еще со времен первой сервисной миссии, аж с 1993 года. Новая камера наблюдает Вселенную в видимых, ближних инфракрасном и ультрафиолетовом светах, но с более высоким разрешением и большим полем зрения, чем у любого из старых инструментов Хаббла.

Миссия продолжалась 13 дней, за это время экипаж из семи человек выполнил свои задачи, пять раз выйдя в открытый космос.

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