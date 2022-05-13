Гігантська чорна діра Чумацького Шляху "живиться" воднем – отримано перше фото із самого серця галактики

Перше фото із самого серця галактики Чумацького Шляху показало чорну дірку, що "живиться" воднем

У серці Чумацького Шляху є чорна діра, яка живиться струмком газоподібного водню: зображення, отримане у світлі субміліметрових радіохвиль вдалося отримати завдяки телескопу Event Horizon (EHT).

Досі у нас не було прямої картини, яка доводить, що цей гігант у центрі нашої галактики є чорною дірою, — сказав Фер'ял Озель, астрофізик з Університету Арізони, під час прес-конференції Національного наукового фонду вчора, 12 травня,

На отриманому новому фото видно яскраве кільце, що оточує темряву, і явна ознака тіні чорної дірки. Раніше астрономам ніяк не вдавалося отримати фото цього гіганта, тому що насичена водою атмосфера Землі може поглинати субміліметрові радіохвилі.

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За допомогою цих радіохвиль працює телескоп EHT. Нагадаємо, що раніше астрономи NASA змогли відтворити "голос", що випускається чорною дірою у сузір'ї Персея. Вчені кажуть, що газ та пил на відстані 27 000 світлових років між нами та Стрільцем А можуть розсіювати субміліметрові хвилі та розмивати зображення чорної діри.

Зображення чорної діри Супутник А вдалося отримати завдяки телескопу Event Horizon (EHT)

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Отримати ж нове зображення Стрільця A та чорної діри в M87 перед ним стало можливим завдяки чарівному методу – інтерферометрії. Цей метод дозволяє астрономам об'єднувати дані з радіотелескопів по всьому світу, якби вони були одним великим телескопом.

Такі функції фактично зробили EHT найбільшим телескопом на Землі. Тепер зображення Стрільця А зможе служити шаблоном для інших чорних дір у Всесвіті, що існують, радіють астрономи.

Також раніше ми писали, як проходила остання місія NASA з обслуговування Хаббла – що сталося у космосі 11 травня.

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