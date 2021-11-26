Физики обнаружили "призрачные частицы" на Большом адронном коллайдере

В коллайдере наконец обнаружили нейтрино / Фото: Getty Images

Физики из Калифорнийского университета в Ирвине наконец обнаружили нейтрино в Большом адронном коллайдере. Ранее ученые смогли создать "невидимую материю".

Читайте также: Танцуют и занимаются кунг-фу: в детских садах Южной Кореи появились роботы

Реклама

Так называемые "призрачные частицы" впервые были зафиксированы учеными, пишет Interesting Engineering.

Нейтрино – это электрически нейтральные элементарные частицы с массой, близкой к нулю.

Физики надеются раскрыть больше тайн вселенной благодаря нейтрино / Фото: Getty Images

Реклама

Их называют частицами-призраками, потому что, хотя они невероятно распространены, у них нет электрического заряда.

Это означает, что их трудно обнаружить, поскольку они редко взаимодействуют с материей. В то же время "призрачные частицы" могут нести огромное количество информации.

Читайте также: У Земли могла появиться вторая временная луна

Реклама

Обнаружение и дальнейшее изучение этих частиц может раскрыть многие загадки Вселенной.

Команда ученых сейчас готовит новую серию экспериментов с новым прибором, который намного больше и значительно более чувствителен, чтобы собрать больше данных.

Дэвид Каспер, соавтор исследования, ожидает, что прибор FASERnu зафиксирует более 10 тыс. нейтринных взаимодействий, начиная с 2022 года.

Напомним, ранее ученые рассказали, что Земля может обрасти кольцами из обломков мусора.