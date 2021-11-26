Физики обнаружили "призрачные частицы" на Большом адронном коллайдере

В коллайдере наконец обнаружили нейтрино / Фото: Getty Images
Физики из Калифорнийского университета в Ирвине наконец обнаружили нейтрино в Большом адронном коллайдере. Ранее ученые смогли создать "невидимую материю".
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Так называемые "призрачные частицы" впервые были зафиксированы учеными, пишет Interesting Engineering.
Нейтрино – это электрически нейтральные элементарные частицы с массой, близкой к нулю.
Их называют частицами-призраками, потому что, хотя они невероятно распространены, у них нет электрического заряда.
Это означает, что их трудно обнаружить, поскольку они редко взаимодействуют с материей. В то же время "призрачные частицы" могут нести огромное количество информации.
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Обнаружение и дальнейшее изучение этих частиц может раскрыть многие загадки Вселенной.
Команда ученых сейчас готовит новую серию экспериментов с новым прибором, который намного больше и значительно более чувствителен, чтобы собрать больше данных.
Дэвид Каспер, соавтор исследования, ожидает, что прибор FASERnu зафиксирует более 10 тыс. нейтринных взаимодействий, начиная с 2022 года.
Напомним, ранее ученые рассказали, что Земля может обрасти кольцами из обломков мусора.