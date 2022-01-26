Это космос: украинская студия разработала дизайн поселения на Марсе

Украинцы показали свой вариант поселения на Марсе. Фото: Makhno Studio / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская дизайн-студия Makhno Studio спроектировала концепт поселения на Марсе под названием Plan C. Громадная постройка встраивается прямо в кратер.

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Во время первого локдауна в 2020 году авторы задались вопросом, насколько комфортной может быть подземная жизнь, если жизнь на поверхности Земли станет невозможной.

Тогда студия разработала дизайн подземного бункера Plan B, признанный дизайном года на конкурсе в Лос-Анджелесе, но на этом авторы не остановились и решили пофантазировать на тему жизни на других планетах.

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Концепция поселения на Марсе представляет из себя футуристическое строение в форме кольца, расположенное внутри кратера для защиты от условий на Марсе – частых песчаных бурь, метеоритных дождей и солнечной радиации.

Внешние стены сооружения будут построены с использованием крупномасштабных 3D-принтеров, поскольку уровень кислорода на планете не позволит людям строить без скафандров.

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Интерьер был вдохновлены как Землей, так и Марсом, с естественными и землистыми оттенками, а также с каменными поверхностями при создании дизайна мебели.

"Атмосфера интерьеров сочетает в себе два мира – неизведанный Марс и близкую Землю", – цитирует студию dezeen.com.

Внутри будут расположены все необходимые помещения: медицинские и исследовательские центры, футуристические сферические теплицы, где будут выращивать свежие продукты для колонистов.

Создатели даже подумали о тренажерных-залах, которые будут призваны предотвратить развитие у жителей таких проблем, как атрофия мышц из-за условий низкой гравитации.

Спальные места оборудованы только необходимой мебелью и рассчитаны на размещение до двух человек. Большой экран закрывает потолок, на нем можно смотреть фильмы, облачные пейзажи и космические снимки.

Хроника изучения Марса: