Двойная спираль: телескоп снял "гигантскую ДНК" в центре черной дыры

Ученые нашли спиральную "ДНК" в центре черной дыры / Фото: Getty Images
Структура была обнаружена в сверхмассивной черной дыре в центре гигантской эллиптической галактики созвездия Девы.
Читайте также: Вселенная может быть огромным компьютером: ученые объяснили законы физики
Исследователям удалось составить трехмерное изображение магнитного поля спирали, которая выходит из черной дыры, пишет Inverse.
M87 находится на расстоянии в 55 млн световых лет от Земли, а ее черная дыра представляет собой огромный объект в 6,5 млрд раз массивнее Солнца.
С помощью радиотелескопа Very Large Array ученые сделали снимки галактики, и на основе полученных данных создали 3D-изображение магнитного поля струи, превращающейся в спираль.
Читайте также: Космический провал: раскрыт объект, переживший знакомство с черной дырой
Удивительным было то, как далеко уходит эта спираль, отмечают ученые. Они предполагают, что подобная структура является общей для всех магнитных полей таких струй во Вселенной.
Но чтобы в этом убедиться, нужно будет исследовать максимально точно и другие черные дыры.
Напомним, ранее Hubble показал туманность-вуаль, порожденную взрывом огромной звезды.