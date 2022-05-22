Дубль 2 – есть шанс, что космическая миссия Starliner пройдет успешно: яркие фото запуска корабля заполнили сеть

Взлет Starliner прошел успешно: яркие фото запуска корабля заполнили сеть / Фото: www.space.com
Международная космическая станция для НАСА ждет встречи с космическим кораблем OFT-2 Starliner: это безэкипажная миссия, аппарат достигнет станции и проведет на аванпосте пять дней, прежде чем вернуться на Землю.
Запуск корабля был успешным в этот раз, а первая миссия провалилась из-за того, что прошлом году корабль вообще не смог влететь. Также космическая миссия стоимостью 4,2 миллиарда долларов запланирована в 2031 году на Уран. Безэкипажная миссия – своего рода тренировочная. Сам Boeing Starliner имеет высоту около 16,5 футов, включая служебный модуль, и ширину около 15 футов.
И его основная задача – доставка до четырех астронавтов на орбиту, их пристыковка к станции, а затем возвращение на Землю для наземной посадки в западной части Соединенных Штатов. Вернуться Starliner сможет с помощью парашютной посадки, ожидается, что корабль приземлится в космической гавани Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Так, этот успешный запуск состоялся после того, как попытка в августе 2021 года была остановлена из-за заклинивших клапанов на космическом корабле. Boeing выполняет миссию OFT-2 также потому что его первый испытательный полет без экипажа OFT-1 не смог достичь космической станции в декабре 2019 года.
В NASA надеются, что эта миссия будет полностью успешной: а пока в сети распространяются фото запуска Starliner на своей ракете Atlas V. Фото сделаны камерой United Launch Alliance на площадке Space Launch Complex 41 на станции космических сил, на мысе Канаверал, США.
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