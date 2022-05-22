Дубль 2 – є шанс, що космічна місія Starliner пройде успішно: яскраві фото запуску корабля заповнили мережу

Зліт Starliner пройшов успішно: яскраві фото запуску корабля заповнили мережу

Міжнародна космічна станція для НАСА чекає на зустріч із космічним кораблем OFT-2 Starliner: це безекіпажна місія, апарат досягне станції та проведе на аванпості п'ять днів, перш ніж повернутися на Землю.

Компанії Boeing вдалося успішно запустити космічний корабель Starliner

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Запуск корабля був успішним цього разу а перша місія провалилася через те, що минулого року корабель взагалі не зміг влетіти. Також космічна місія вартістю 4,2 мільярда доларів запланована у 2031 році на Уран. Безекіпажна місія – свого роду тренувальна. Сам Boeing Starliner має висоту близько 16,5 футів, включаючи службовий модуль і ширину близько 15 футів.

На цьому зображенні добре видно космічна капсула Boeing Starliner на ракеті Atlas V після штабелювання

І його основне завдання – доставка до чотирьох астронавтів на орбіту, їх пристиковка до станції, а потім повернення на Землю для наземної посадки у західній частині Сполучених Штатів. Повернутись Starliner зможе за допомогою парашутної посадки, очікується, що корабель приземлиться у космічній гавані Уайт-Сендс у Нью-Мексико.

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У Boeing Starliner OFT-2 був антропоморфний манекен, призначений для випробування сил та перевантажень у справжніх астронавтів

Так, цей успішний запуск відбувся після того, як спробу в серпні 2021 року було зупинено через клапани, що заклинили, на космічному кораблі. Boeing виконує місію OFT-2 також тому, що його перший випробувальний політ без екіпажу OFT-1 не зміг досягти космічної станції в д у грудні 2019 року.

Капсулі Boeing Starliner OFT-2 знадобилося близько 31 хвилини, щоб вийти на кінцеву орбіту

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У NASA сподіваються, що ця місія буде повністю успішною: а поки що в мережі поширюються фото запуску Starliner на своїй ракеті Atlas V. Фото зроблено камерою United Launch Alliance на майданчику Space Launch Complex 41 на станції космічних сил, на мисі Канаверал, США.

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