Дорого и опасно: почему астронавты так редко выходят в открытый космос

Астронавты редко выходят в открытый космос / Фото: Pixabay

Только представьте: вы выходите в открытый космос, а под вами – Земля. Зрелище завораживает. Но на самом деле выходы в космос опасны, трудоемки и дорого обходятся.

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Астронавтам приходится часами готовиться к выходу в открытый космос. Во-первых, они должны надеть герметичные скафандры и несколько часов дышать кислородом, чтобы избавиться от всего азота в своем теле.

Астронавт готовится к выходу в открытый космос. Фото: NASA

Это позволяет им предотвратить декомпрессионную или кессонную болезнь, когда в кровотоке образуются болезненные и смертельные пузырьки азота.

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Астронавты выходят в открытый космос не покурить. Каждый выход сопровождается определенной задачей. Зачастую все внешние работы проводит робот-манипулятор Canadarm2.

Если же обслуживающая система не может справиться сама с каким-то заданием, ей на помощь отправляют человека

Астронавт выполняет работы в открытом космосе с помощью системы Canadarm2. Фото: Wikipedia

Каждый выход сопровождается опасностью улететь в открытый космос, поэтому астронавты используют страховочные тросы, чтобы оставаться рядом с космическим кораблем. Хотя был случай, когда от скафандра Пирса Селлерса открепилась специальная лебедка, но коллеги вовремя это заметили и справили неисправность.

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Кроме этого, астронавты надевают систему SAFER (Simplified Aid For EVA Rescue) – это рюкзак, имеющий реактивный двигатель, с помощью которого астронавт в крайнем случае сможет перемещаться в невесомости. Управляет он с помощью джойстика.

SAFER впервые протестировали в 1994 году. Астронавты надевают его при каждом выходе в космос, но пока не было ни одного случая, когда бы пришлось его использовать.

Еще один фактор, делающие выходы в космос опасными – перспектива столкнуться с космическим мусором. Учитывая, что скорость вращения орбитальной станции около 7 км/с, столкновение даже с мелкой частицей будет посерьезнее пули.

Брюс МакКэндлесс в открытом космосе. Фото NASA

Кстати, еще до появления системы SAFER, в феврале 1984 года, астронавт Брюс МакКэндлесс стал первым астронавтом, который перемещался в космосе без подключения к космическому кораблю.

Для передвижения он использовал Пилотируемый маневрирующий модуль (MMU), но после катастрофы миссии "Челленджер" пересмотрели нормы безопасности и его использование запретили.