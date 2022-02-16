День пиццы на Юпитере: NASA сняло бурю, похожую на пепперони

Ураган на Юпитере удивительно напоминает пиццу пепперони / Фото: Wikipedia, NASA
Инфракрасные снимки Северного полюса Юпитера собрали в видеоряд, показывающий удивительной структуры ураган, обрушившийся на планету.
Читайте также: Прыжок в прошлое: астрономы обнаружили старейшую черную дыру во Вселенной
Самая высокая и самая "яркая" температура в продемонстрированном видео составляет -13°С, а самая низкая достигает -83°С, сообщило NASA в Instagram.
В фильме используются изображения, полученные на основе данных, собранных прибором JIRAM на борту миссии @NASASolarSystem Juno.
Желтые области – теплее и находятся глубже в атмосфере Юпитера, а темные – холоднее и находятся выше. Ураган происходит на Северном полюсе Юпитера.
Ранее мы писали:
- NASA обнаружило самый мощный свет, который когда-либо наблюдался на Юпитере, и в процессе разгадало тайну 30-летней давности.
- Также мы сообщали, что зонд NASA впервые показал, как выглядит атмосфера Юпитера, в 3D.
- До появления Земли и других планет в нашей Солнечной системе Солнце могло быть окружено гигантскими кольцами пыли, подобными кольцам Сатурна.