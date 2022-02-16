День пиццы на Юпитере: NASA сняло бурю, похожую на пепперони

Ураган на Юпитере удивительно напоминает пиццу пепперони / Фото: Wikipedia, NASA

Инфракрасные снимки Северного полюса Юпитера собрали в видеоряд, показывающий удивительной структуры ураган, обрушившийся на планету.

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Самая высокая и самая "яркая" температура в продемонстрированном видео составляет -13°С, а самая низкая достигает -83°С, сообщило NASA в Instagram.

В фильме используются изображения, полученные на основе данных, собранных прибором JIRAM на борту миссии @NASASolarSystem Juno.

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Желтые области – теплее и находятся глубже в атмосфере Юпитера, а темные – холоднее и находятся выше. Ураган происходит на Северном полюсе Юпитера.

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