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Метавселенная захватит четверть людей уже через четыре года

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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9 февраля, 09:49
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К 2026 году 25% людей будут проводить в метавселенной не менее одного часа в день для работы, покупок, образования, общения или развлечения
Метавселенная будет использоваться минимум час в день
Метавселенная будет использоваться минимум час в день

У метамира будет многообещающая виртуальная экономика, основанная на цифровых валютах и ​​невзаимозаменяемых токенах, ведь он не будет принадлежать государствам.

Читайте также: В метавселенной Цукерберга произошло первое изнасилование

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Исследователи компании Gartner считают, что онаповлияет на каждый бизнес, с которым потребители взаимодействуют каждый день, пишет yahoo sports.

Примеров такого взаимодействия много – от посещения виртуальных классов до покупки цифровой земли и строительства виртуальных домов.

В конце концов, все эти действия будут происходить в метавселенной. Повлияет это и на работу: предприятия обеспечат связь со своими сотрудниками в виртуальных офисах.

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А виртуальные мероприятия, которые приобрели популярность за последние 18 месяцев, предложат больше совместных и захватывающих ивентов.

К 2026 году 30% организаций в мире будут иметь продукты и услуги, готовые для метавселенной.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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