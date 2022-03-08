Лайфхак: как улучшить качество связи на телефоне

В области продолжает работать сеть Wi-Fi / Коллаж "Сегодня"

Качество связи может меняться в зависимости от вашего географического положения, поэтому, если сеть вашего оператора недоступна, можно переключаться на сеть других операторов.

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Как переключиться на сеть другого оператора

1. Отключить автовыбор сети

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

4. Проверить возможность исходящего звонка, SMS

При этом, тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

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Однако важно вернуться к сети своего оператора, ведь подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов, что может влиять на качество работы некоторых услуг.

Функция нацроуминга будет подключена в зоне боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), затем в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины.