Не грузит интернет? Как облегчить нагрузку на мобильную сеть

С началом военных действий в Украине мессенджеры и новостные сайты стали главными источниками информации.
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Но в то же время это создает повышенную нагрузку на наши сети, из-за чего данные загружаются все медленнее пропадает сеть и так далее.
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Чтобы не перегружать мобильную сеть, Минцифры просит:
- 1️. Всегда по возможности подключаться к домашней Wi-Fi сети
- 2. Выключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах
Как это сделать
Во многих мессенджерах путь к ним одинаков, только названия глав несколько отличаются.
- Зайдите в "Настройки" вашего мессенджера:
- Выберите "Данные и хранилища" или "Медиафайлы":
- Выключите опцию "Фоновая загрузка";
- В разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа".
Как это сделать в Telegram, смотрите в видео